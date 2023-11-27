Вестник Кавказа

Мишель приветствовал прорыв, достигнутый Баку и Ереваном

Мишель приветствовал прорыв, достигнутый Баку и Ереваном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Председатель Евросовета Шарль Мишель высоко оценил прямые переговоры Администрации президента Азербайджана и аппарата премьер-министра Армении. По их итогам было достигнуто прорывное соглашение.

Азербайджан и Армения совершили настоящий прорыв, заявил председатель Евросовета. Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети.

"Приветствую большой прорыв, достигнутый Азербайджаном и Арменией"

– Шарль Мишель

Европейский политик подчеркнул, что приветствует достижение договоренности об освобождении задержанных обеими сторонами.

Мишель напомнил, что главной целью брюссельского процесса под эгидой Евросоюза было установление и развитие вглубь азербайджано-армянского диалога.

"Сегодняшний прогресс является ключевым шагом. Сейчас я призываю лидеров как можно скорее заключить мирное соглашение"

– председатель Евросовета

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