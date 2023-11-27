Мишель приветствовал прорыв, достигнутый Баку и Ереваном

Председатель Евросовета Шарль Мишель высоко оценил прямые переговоры Администрации президента Азербайджана и аппарата премьер-министра Армении. По их итогам было достигнуто прорывное соглашение.
Азербайджан и Армения совершили настоящий прорыв, заявил председатель Евросовета. Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети.
"Приветствую большой прорыв, достигнутый Азербайджаном и Арменией"
– Шарль Мишель
Европейский политик подчеркнул, что приветствует достижение договоренности об освобождении задержанных обеими сторонами.
Мишель напомнил, что главной целью брюссельского процесса под эгидой Евросоюза было установление и развитие вглубь азербайджано-армянского диалога.
"Сегодняшний прогресс является ключевым шагом. Сейчас я призываю лидеров как можно скорее заключить мирное соглашение"
– председатель Евросовета
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