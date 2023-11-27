Кого освобождают Азербайджан и Армения?

Стало известно, кто из задержанных военнослужащих входит в список для обмена между Азербайджаном и Арменией. В нем нет главарей незаконного режима – Рубена Варданяна, Араика Арутюняна и других.

Детали прорывного соглашения, достигнутого в результате прямых переговоров между Администрацией президента Азербайджана и аппаратом премьер-министра Армении, стали известны азербайджанским СМИ.

Как следует из текста соглашения, Азербайджан освобождает 32 лица армянского происхождения, Армения – двоих азербайджанских военных.

Сообщается, что 26 человек из числа передаваемых Армении были арестованы в ходе антитеррористических операций в декабре 2020 года неподалеку от Гадрута. Еще шесть были задержаны на госгранице в разное время. Уточняется, что все освобождаемые уже отбыли большую часть назначенных им сроков.

В сообщении подчеркивается, что передаче Еревану не подлежат главари незаконного режима Араик Арутюнян, Бако Саакян, Аркадий Гукасян, Рубен Варданян. Не освобождаются также Вагиф Хачатрян и Алеша Хосровян, которые совершили военные преступления и преступления против человечности против азербайджанского народа.

Из армянского плена освобождаются Гусейн Ахундов и Агшин Бабиров. В апреле 2023 года они заблудились во время плохой погоды в Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики. Позже военных захватила армянская сторона, им были предъявлены ложные обвинения.