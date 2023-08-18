Большинство россиян хранят сбережения в рублях

Опубликовано: 10:33, 18 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По данным опроса Фонда «Общественное мнение», свыше 61% россиян хранят свои сбережения в рублях. Зачастую данного мнения придерживаются граждане в возрасте от 31 года до 45 лет.

Сбережения в рублях хранит 61% граждан России, они считают это наиболее выгодным вариантом, говорится в исследовании, проведенном Фондом «Общественное мнение». Данные опроса размещены на сайте центра.

Зачастую данного мнения придерживаются россияне в возрасте от 31 года до 45 лет (64%). При этом почти каждый седьмой (15%) для сбережений выбирает иностранную валюту – ее выбирают сограждане от 18 до 30 лет (31%).

Стоит добавить, что почти каждый четвертый россиянин (24%) не может выбрать нужную для сбережений валюту.