Россия и Иран ликвидируют доллар во взаиморасчетах

И.о. директора второго департамента Азии МИД РФ Максим Баранов МИД РФ заявил, что доля национальных валют в торговле между Россией и Ираном достигла 70%. Это заявление привлекло внимание не только экономистов, но и политиком. расскажем, почему Москва и Тегеран переходят на расчеты в нацвалютах и выгодно ли это.

Почему Москва и Тегеран отказываются от доллара?

Одной из главных причин перехода на расчеты в национальных валютах стали санкции, наложенные западными странами на Россию и Иран. Они существенно ограничивают доступ к международным финансовым системам, таким как SWIFT, что делает использование доллара и евро в международных транзакциях затруднительным. Переход на рубли и риалы позволяет частично обойти ограничения и поддерживать торговлю на стабильном уровне.

Использование нацвалют во взаиморасчетах укрепляет экономический суверенитет обеих стран, что позволяет более эффективно контролировать экономические процессы и снижать зависимость от внешних факторов. В условиях изменения политической обстановки обеспечение финансовой самостоятельности становится крайне важным.

Инструментами экономической стратегии России и Ирана стала дедолларизация – процесс снижения зависимости от доллара США. Дедолларизация включает в себя также перевод золотовалютных резервов в альтернативные валюты и активное использование национальных валют в экспортно-импортных операциях, что позволяет избежать рисков, связанных с волатильностью доллара и политическими решениями Вашингтона.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Преимущества дедолларизаци для России

Россия работает над снижением транзакционных издержек во взаимодействии с партнерами. Переход на рубли в торговых операциях с Ираном позволяет снизить расходы, связанные с конвертацией валют. Это делает сделки более выгодными и ускоряет процесс взаиморасчетов. Использование рубля в международной торговле способствует укреплению его позиций на мировом валютном рынке за счет увеличения спроса на российскую валюту, что благоприятно сказывается на курсе и снижает волатильность. Переход на рубли также выгоден с точки зрения поддержки местных производителей. Упрощение торговых операций способствует увеличению экспорта российских товаров и услуг, что стимулирует развитие экономики.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Преимущества дедолларизаци для Ирана

Для Ирана, который долгие годы находится под санкционным давлением, переход на национальную валюту в торговых операциях с Россией позволяет создать устойчивую экономическую основу. Это снижает зависимость от внешних факторов и позволяет более свободно маневрировать в своей экономической политике. Эксперты сходятся во мнении, что переход на риалы в расчетах с Россией позволяет ИРИ поддерживать импорт критически важных товаров и технологий. Это особенно важно в условиях санкций, когда доступ к западным рынкам и технологиям ограничен. Использование нацвалют способствует укреплению экономических связей между Россией и Ираном, что открывает новые возможности для сотрудничества в таких как энергетика, транспорт, сельское хозяйство и высокие технологии.

Глава ЦБ Ирана Мохаммадреза Фарзин подчеркнул важность использования местных валют в рамках региональных объединений с участием двух стран:

В 2024 году, когда Россия председательствует в БРИКС, мы ожидаем, что ЦБ РФ сосредоточится на постепенном увеличении использования национальных валют участников в трансграничных банковских операциях и попытается уменьшить доминирование США. Учитывая финансовую траекторию БРИКС, вопросы, связанные с Рабочей группой БРИКС по платежам, очень важны. Программы, связанные с этой темой, со временем повысят скорость, безопасность, прозрачность и снизят затраты в расчетных системах. Конечно, следует уделить внимание развитию одновременно депозитных и расчетных механизмов.

Вызовы для дедолларизаци

Переход на расчеты в национальных валютах требует решения нескольких вопросов.

Необходимость создания надежной финансовой инфраструктуры для таких транзакций: развитие систем взаиморасчетов, адаптацию банковской системы и создание механизмов для хеджирования валютных рисков. Снижение волатильности нацвалют. Хотя использование рубля и риала снижает зависимость от доллара, обе валюты все еще подвержены колебаниям на мировом рынке, что может создавать риски для торговли и требовать дополнительных мер по стабилизации курсов.

Перспективы дедолларизаци

Несмотря на эти вызовы, перспектива использования национальных валют в двусторонней торговле выглядит обнадеживающе. Она открывает новые возможности для экономического роста и укрепления суверенитета обеих стран. В условиях глобальной нестабильности это становится важным шагом к созданию более устойчивой и независимой экономической системы.