Более тысячи рабочих вышли из серой зоны в КБР 

Трудовые отношения в КБР с начала 2024 года легализовали около 1 тыс человек. Об этом проинформировал глава региона.

В Кабардино-Балкарской Республике (КБР) с начала текущего года более тысячи человек смогли легализовать свои трудовые отношения, что стало значительным шагом в сторону улучшения условий труда и социальной защиты работников в регионе. Данный процесс не только способствует укреплению экономики республики, но и обеспечивает сотрудникам более стабильные рабочие условия и социальные гарантии.

«В нашей республике по вопросам легализации трудовых отношений, погашения задолженности по заработной плате и защиты трудовых прав граждан предпенсионного возраста действует межведомственная правкомиссия, чьи подразделения есть и в муниципалитетах. По состоянию на 1 июня текущего года легализовано 1 200 работающих граждан»

– глава региона Казбек Коков

По его словам, это ведет к повышению уровня социальной защиты. Также важно отметить, что легализация труда в КБР является постоянным процессом, который требует дальнейшего развития и усовершенствования. В будущем необходимо продолжать работу по привлечению работодателей и работников к участию в программе легализации труда, чтобы обеспечить максимальное охватывание этого процесса и создать благоприятные условия для всех участников.