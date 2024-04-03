Вестник Кавказа

На стройках Анапы в ходе рейда задержаны нелегальные мигранты

На стройках Анапы в ходе рейда задержаны нелегальные мигранты
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Анапа правоохранители устроили проверку документов у мигрантов, работающих на стройке. В результате задержаны 24 человека, депортации подлежат трое.

Незаконно работавшие на стройке мигранты выявлены в Анапе, к ответственности будут привлечены как рабочие, так и их российские работодатели.

"Сотрудники полиции совместно с казаками провели рейд на строительных объектах по Пионерскому проспекту. Оперативники выявили 24 приезжих из Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана, которые работали на стройке с нарушением миграционного законодательства"

– ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Административная ответственность ждет как иностранных рабочих, так и их работодателей. По итогу проверки трое мигрантов будут депортированы из России.

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