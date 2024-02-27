Вестник Кавказа

Байден продлил на год санкционный режим в отношении Ирана

Байден продлил на год санкционный режим в отношении Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Санкционный режим США действует в отношении Ирана почти 30 лет. Сегодня глава американского государства продлил его действие еще на год.

Санкционный режим Соединенных Штатов в отношении Ирана продолжит действовать еще как минимум год, следует из распространенного Белым домом заявления.

В документе уточняется, что сегодня президент страны Джо Байден уведомил Конгресс о продлении еще на год режима ЧП в отношении Исламской Республики, объявленного администрацией Билла Клинтона в 1995 году.

"Действия и политика властей Ирана по-прежнему представляют особую угрозу национальной безопасности, международной политике и экономике США"

– говорится в письме американского лидера

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1300 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Доставившие грузы из Ирана в Китай компании попали под санкции США

Доставившие грузы из Ирана в Китай компании попали под санкции США

Вред и польза западных санкций для Ирана

Вред и польза западных санкций для Ирана

В России подсчитали количество введенных против страны санкций

В России подсчитали количество введенных против страны санкций

США пообещали новые санкции за сотрудничество России с Ираном

США пообещали новые санкции за сотрудничество России с Ираном

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы