Доставившие грузы из Ирана в Китай компании попали под санкции США

США внесли в черные списки компании, организовавшие перевозку грузов из Ирана в Китай. Сумма товаров составила $100 млн.

Две компании угодили под санкции Соединенных Штатов за организацию перевозки грузов из Ирана в Китай. Об этом сообщает американский Минфин.

Речь идет о фирмах Kohana, которая владеет одноименным судном, и Iridescent. Первая зарегистрирована в Гонконге, а вторая – на Маршалловых Островах.

В Минфине отмечают, что судно доставило из Исламской Республики в КНР груз на $100 млн. Прибыль от этого получило Минобороны Ирана.

В министерстве также обращают внимание на то, что структуры, которые связаны с оборонным ведомством ИРИ, передают вооружения России и формированиям, действующим против США и их союзников.