Вестник Кавказа

Доставившие грузы из Ирана в Китай компании попали под санкции США

Доставившие грузы из Ирана в Китай компании попали под санкции США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
США внесли в черные списки компании, организовавшие перевозку грузов из Ирана в Китай. Сумма товаров составила $100 млн.

Две компании угодили под санкции Соединенных Штатов за организацию перевозки грузов из Ирана в Китай. Об этом сообщает американский Минфин.

Речь идет о фирмах Kohana, которая владеет одноименным судном, и Iridescent. Первая зарегистрирована в Гонконге, а вторая – на Маршалловых Островах.

В Минфине отмечают, что судно доставило из Исламской Республики в КНР груз на $100 млн. Прибыль от этого получило Минобороны Ирана.

В министерстве также обращают внимание на то, что структуры, которые связаны с оборонным ведомством ИРИ, передают вооружения России и формированиям, действующим против США и их союзников.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1560 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В России подсчитали количество введенных против страны санкций

В России подсчитали количество введенных против страны санкций

США расширили антироссийские санкции - в списке три компании из ОАЭ

США расширили антироссийские санкции - в списке три компании из ОАЭ

США ввели санкции против директора российской авиакомпании

США ввели санкции против директора российской авиакомпании

Санкции против России 2023: США расширили антироссийский черный список

Санкции против России 2023: США расширили антироссийский черный список

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы