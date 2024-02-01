СМИ: США угрожают турецким компаниям за торговлю с Россией

Дипломаты посольства и генконсульства США в Анкаре и Стамбуле угрожают турецким банкам и компаниям санкциями за торговлю с Россией – в этом и кроется причина отказа работать с российскими финансами, выяснила газета Aydınlık.

Эффективному сотрудничеству России и Турции всячески мешают сотрудники посольства и генконсульства США в Анкаре и Стамбуле – они посещают турецкие компании и финансовые учреждения, грозя им санкциями из-за торговых отношений с Россией, пишет турецкая газета Aydınlık, ссылаясь на свои источники.

Как рассказали изданию сами представители компаний, американские чиновники угрожали им, "ходя от двери к двери или напрямую приглашая их в здания посольства США", передает РИА Новости.

Известны даже имена таких "подстрекателей": одна из них - Гюлин Кан Юксельтан, специалист по экспортному контролю в Генеральном консульстве США в Стамбуле, поведал один из бизнесменов, попросивший не называть его имени – в доказательство он показал визитную карточку дипломата, которая представляла его как "специалиста по экспортному контролю, Бюро промышленности и безопасности, Министерство торговли США".

Американские чиновники "стращают" бизнесменов и банкиров включением в санкционный список, сообщая: "мы установили, что у вас есть торговые и денежные переводы с Россией".

Любопытна реакция на запрос газеты самой госпожи Юксельтан: она не опровергла информацию о визитах, но заявила, что не уполномочена предоставлять информацию по этому вопросу.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" сообщал, что в начале года бизнес уже жаловался на приостановку платежей между Россией и Турцией - с 1 января турецкие экспортеры столкнулись с отказами местных банков принимать денежные переводы из России. Как полагают эксперты, причины этого кроются в боязни антироссийских санкций – декабрьский указ президента США Джо Байдена дает правовые основания для их введения в Турции.

Сейчас этим вопросом занимается турецкий Минторг, при этом власти двух стран активно контактируют друг с другом.