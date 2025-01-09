Ирану нужно диверсифицировать экономику - Пезешкиан

Ирану не стоит уповать только на экспорт нефти - местные производители способны решить экономические задачи, стоящие перед страной, заявил президент страны Масуд Пезешкиан.

Главная задача Ирана, стоящая перед страной в свете новых антииранских санкций со стороны США – диверсификация ее экономики: ИРИ не стоит рассчитывать лишь на экспорт нефти, заявил президент страны Масуд Пезешкиан.

"Как живут страны, у которых нет нефти?! Кто сказал, что мы должны жить только нефтью?! Если они введут ограничения, то мы будем опасаться, что санкции поглотят наш рынок… Хватит! Пора менять точку зрения"

- Масуд Пезешкиан

Иранские производители и предприниматели могут справиться с экономическими задачами – так, объем официального экспорта ремесленных изделий в текущем году составил $224 млн, примерно столько же пришлось на неофициальный экспорт, свидетельствуют данные иранской таможни. Ремесленная отрасль страны вышла на новый уровень развития и имеет блестящие перспективы, заявил ранее председатель Всемирного совета ремесел.

Напомним, ранее иранское внешнеполитическое ведомство осудило новые антииранские санкции США, назвав их противоречащим международным нормам, регулирующим свободную торговлю.