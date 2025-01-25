Евротройка дала обещание Ирану помочь с отменой санкций США

Великобритания, Германия и Франция дали обещание Ирану повлиять на Соединенные Штаты для отмены санкционных мер. Об этом рассказал глава МИД Исламской Республики.
В интервью Khabar-e Online Аббас Аракчи сообщил, что в настоящее время они общаются с представителями этих трех европейских стран.
"Мы ведем переговоры с тремя европейскими странами, чтобы прийти к той же формуле, что была при СВПД, а также укрепить доверие к ядерной программе и чтобы они сняли санкции. Эти санкции находятся в руках американцев, а не европейцев. Европейцы утверждают, что будут противодействовать американцам в этом вопросе"
– глава внешнеполитического ведомства
Он выразил мнение, что в прежнем формате СВПД уже не подлежит восстановлению, однако его формулу можно взять за основу при формировании нового соглашения между ИРИ и западными странами.