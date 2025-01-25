Евротройка дала обещание Ирану помочь с отменой санкций США

В иранском внешнеполитическом ведомство сообщили о переговорах с "евротройкой". Там отметили, что она пообещала Исламской Республике оказать воздействие на американцев, чтобы те ослабили санкционное давление на страну.

Великобритания, Германия и Франция дали обещание Ирану повлиять на Соединенные Штаты для отмены санкционных мер. Об этом рассказал глава МИД Исламской Республики.

В интервью Khabar-e Online Аббас Аракчи сообщил, что в настоящее время они общаются с представителями этих трех европейских стран.

"Мы ведем переговоры с тремя европейскими странами, чтобы прийти к той же формуле, что была при СВПД, а также укрепить доверие к ядерной программе и чтобы они сняли санкции. Эти санкции находятся в руках американцев, а не европейцев. Европейцы утверждают, что будут противодействовать американцам в этом вопросе"

– глава внешнеполитического ведомства

Он выразил мнение, что в прежнем формате СВПД уже не подлежит восстановлению, однако его формулу можно взять за основу при формировании нового соглашения между ИРИ и западными странами.