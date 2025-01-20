Трамп снова заговорил о сделке с Ираном

Президент США Дональд Трамп предпочитает военному конфликту с Ираном из-за его ядерной программы мирное соглашение, в очередной раз заявил американский лидер.

Президент США Дональд Трамп снова заявил, что по возможности отдал бы предпочтение заключить ядерную сделку с Ираном, а не втягиваться в военный конфликт, сказал он в интервью телеканалу Fox News.

"Все думают, что Израиль с нашей помощью или с нашего одобрения разбомбит Иран. Я бы предпочел, чтобы этого не было. Я бы предпочел сделку с Ираном, которая дала бы нам возможность проводить проверки на иранских ядерных объектах"

- Дональд Трамп

Иран не должен получить ядерное оружие, и остановить его в этом стремлении можно с помощью бомб или обычного листа бумаги. Второе предпочтительнее и для Ирана, и для США, убежден Трамп.

Напомним, ранее новый президент США Дональд Трамп ввел в отношении исламской республики максимально жесткие ограничения, пояснив их тем, что Иран слишком близок к созданию ядерного оружия, но не исключил контактов по этому поводу с руководством страны. Однако Иран отказался говорить с новыми властями США, пока американские санкции остаются главным препятствием для развития иранской экономики. Эту позицию подтвердил и верховный лидер Ирана Али Хаменеи, пояснив, что переговоры никак не помогут снять санкции в отношении Исламской Республики и решить проблемы страны.