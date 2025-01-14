Вестник Кавказа

Трамп объяснил причины беспрецедентного давления на Иран

Трамп объяснил причины беспрецедентного давления на Иран
© Фото: Белый дом
Иран слишком близок к созданию ядерного оружия, поэтому США вынуждены вводить в отношении исламской республики максимально жесткие ограничения, пояснил новый президент США Дональд Трамп.

Вашингтон не может позволить Тегерану начать производство ядерного оружия, заявил новый президент США Дональд Трамп.

"У них не может быть ядерного оружия. Со мной. Все просто. У Ирана не может быть ядерного оружия. Мы не хотим быть жесткими с Ираном. Мы не хотим быть жесткими ни с кем"

- Дональд Трамп

Глава Белого дома пояснил, что Иран в реализации своей ядерной программы вплотную подошел к созданию ядерного оружия, но не исключил контактов по этому поводу с руководством страны, передает РИА Новости.

"Думаю, они близки, слишком близки", - сказал Трамп в Белом доме, в то же время отметив, что администрация США готова сесть за стол переговоров с руководством ИРИ, чтобы окончательно поставить точку в этом вопросе.

США хотели бы иметь хорошие отношения со всеми, добавил американский лидер.

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