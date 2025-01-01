МИД Ирана осудил новые американские торговые санкции

МИД Ирана осудил новые санкции США против нескольких иранских судов, а также физических и юридических лиц, якобы причастных к продаже иранской сырой нефти, заявил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи.
"Принятие решений относительно экономического и торгового взаимодействия между странами является частью законного права наций на самоопределение, и ни одна сторона не имеет права под политическими предлогами препятствовать или нарушать их торгово-экономические отношения"
- Эсмаил Багаи
Еще один важный момент - новые рестрикции противоречат Уставу ООН, провозглашающему уважение национального суверенитета и право наций на самоопределение, а также международным нормам, регулирующим свободную торговлю, отметил дипломат, передает иранское информационное агентство IRNA.
Это не только противоправно и незаконно, но и серьезно нарушает права иранского народа. Что касается заявлений некоторых американских официальных лиц о готовности к взаимодействию с Ираном, именно такие действия наиболее ярко доказывают их неискренность, добавил Эсмаил Багаи.