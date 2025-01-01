МИД Ирана осудил новые американские торговые санкции

Иранское внешнеполитическое ведомство осудило новые антииранские санкции США, назвав их противоречащим международным нормам, регулирующим свободную торговлю.

МИД Ирана осудил новые санкции США против нескольких иранских судов, а также физических и юридических лиц, якобы причастных к продаже иранской сырой нефти, заявил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи.

"Принятие решений относительно экономического и торгового взаимодействия между странами является частью законного права наций на самоопределение, и ни одна сторона не имеет права под политическими предлогами препятствовать или нарушать их торгово-экономические отношения"

- Эсмаил Багаи

Еще один важный момент - новые рестрикции противоречат Уставу ООН, провозглашающему уважение национального суверенитета и право наций на самоопределение, а также международным нормам, регулирующим свободную торговлю, отметил дипломат, передает иранское информационное агентство IRNA.

Это не только противоправно и незаконно, но и серьезно нарушает права иранского народа. Что касается заявлений некоторых американских официальных лиц о готовности к взаимодействию с Ираном, именно такие действия наиболее ярко доказывают их неискренность, добавил Эсмаил Багаи.