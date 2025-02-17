Почему каждый второй брак в Тегеране распадается?

В Иране, где семья исторически считается священной основой общества, новые данные статистики шокируют: в прошлом почти 40% зарегистрированных браков завершились разводом. Что стоит за этими цифрами — смена общественных норм, экономические трудности или тихая революция в сознании иранцев?

Это ставит Иран в один ряд с государствами, где институт брака переживает глубокую трансформацию. В 2010 году уровень разводов в Иране не превышал 15%, а к 2020 году вырос до 25%. Нынешний скачок до 40% за столь короткий период заставляет экспертов говорить о системном кризисе. Особенно тревожит ситуация в Тегеране. Здесь разводы стали почти нормой: 52% пар предпочитают не сохранять брак. Для Ирана это беспрецедентный вызов.

Почему иранцы перестают бояться развода?

Социологи и демографы выделяют несколько ключевых факторов, разрушающих семьи.

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Экономический коллапс

Санкции, инфляция (около 50%) и безработица превратили брак в финансовую ловушку. Молодые пары часто живут с родителями, не имея средств на отдельное жилье.

Раньше семьи помогали со свадьбой, но сейчас даже средний класс не может оплатить аренду

— тегеранский экономист Али Реза Мохаммади.

Безденежье провоцирует конфликты: 67% разводящихся пар в опросах называют финансовые проблемы главной причиной распада брака.

Права женщин

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За последнее десятилетие уровень образования иранок резко вырос: 65% студентов университетов — девушки. Однако на рынке труда их доля не превышает 17%. Это создает парадокс: образованные женщины, осознающие свои права, сталкиваются с ограничениями в карьере и давлением в семье.

Мужья часто запрещают женам работать, но при этом требуют, чтобы они вносили вклад в бюджет

— социолог Нима Шираз.

Закон тоже на стороне мужчин: развестись женщине сложно без согласия мужа. Тем не менее, по данным за 2023 год, 43% разводов инициировано женщинами — это рекорд за всю историю страны.

Влияние соцсетей

Молодежь в Тегеране активно использует VPN. В Instagram (запрещенном в Иране и в России) блогеры обсуждают токсичные отношения, право на счастье и феминизм.

Раньше развод считался позором. Сейчас девушки пишут в соцсетях: “Я ушла — и это моя победа”

— журналистка Парвин Амини.

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Почему больше всего разводов в Тегеране?

Столица Ирана стала центром кризиса не случайно. Здесь сосредоточена наиболее образованная и урбанизированная часть населения. По данным исследований, 78% тегеранских женщин в возрасте 20–35 лет считают, что брак — не обязательный этап жизни.

Мои родители прожили вместе 30 лет, но мать всегда говорила: “Я пожертвовала собой”. Я не хочу такой судьбы

— разведенная 28-летняя Марьям.

Тем временем для повышения рождаемости власти поощряют ранние браки (законодательно они разрешены для девочек с 13 лет), но семьи, созданные подростками, распадаются в 3 раза чаще.

Кроме того, в Иране до сих пор практикуются временные браки («сиге»), которые длятся от нескольких часов до нескольких лет и часто не учитываются в статистике. Многие молодые люди видят в них альтернативу традиционным обязательствам.

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Высокий уровень разводов — симптом глубоких изменений

Иранское общество разрывается между традицией и модернизацией, экономическим коллапсом и глобальными веяниями. Власти пытаются остановить кризис программами укрепления семьи, но молодежь все чаще выбирает одиночество или гражданские союзы. Писатель Реза Барахени:

Иранские женщины больше не молчат. Они голосуют ногами — уходя от тех, кто их не уважает.

Возможно, за сухими цифрами статистики скрывается не крах семьи, а рождение новой социальной реальности — где брак перестает быть обузой, а становится выбором.