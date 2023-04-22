Азербайджанская гимнастка вышла в финал Кубка мира в Баку

Опубликовано: 16:29, 22 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Гимнастка из Азербайджана поборется за медали Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку. В настоящее время она находится на шестой строчке рейтинга с результатом в 30.900 балла.

Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова стала финалисткой Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку в программе упражнений с булавами.

Ее результат составил 30.900 балла. В настоящее время представительница азербайджанской сборной занимает шестую строчку рейтинга.

Азербайджан в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Алина Гезалова. В команду по групповым упражнениям вошли – Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Соревнования проходят в Национальной арене гимнастики в Баку до 23 апреля.