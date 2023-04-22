Азербайджанская гимнастка вышла в финал Кубка мира в Баку

Гимнастка из Азербайджана поборется за медали Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку. В настоящее время она находится на шестой строчке рейтинга с результатом в 30.900 балла.
Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова стала финалисткой Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку в программе упражнений с булавами.
Ее результат составил 30.900 балла. В настоящее время представительница азербайджанской сборной занимает шестую строчку рейтинга.
Азербайджан в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Алина Гезалова. В команду по групповым упражнениям вошли – Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.
Соревнования проходят в Национальной арене гимнастики в Баку до 23 апреля.