Азербайджан позитивно оценил переговоры с Арменией

Азербайджанский лидер заявил о том, что есть хорошие возможности для прогресса в переговорах с Арменией. В частности, для этого создан благоприятный климат: на совместной границе уже около 2 лет сохраняется режим прекращения огня.

В переговорном процессе между Баку и Ереваном наметился устойчивый позитивный тренд. Об этом заявил глава АР. В частности, по его словам, прошел процесс согласования участка государственной границы, протяженность которого составила немногим менее 13 км.

«Путем переговоров Азербайджану возвращены четыре села в Газахском районе, которые более 30 лет находились под оккупацией, и мы расцениваем это как позитивный факт»

– Ильхам Алиев

Также он обратил внимание на то, что на совместной границе уже около 2 лет сохраняется режима прекращения огня.

Далее глава азербайджанского государства выразил уверенность в том, что прогрессивные тенденции в переговорах двух стран сохранятся и подчеркнул, что Баку готов к этому.