Иран попросил у Казахстана увеличения объемов поставок зерна

Иранские компании попросили у Минсельхоза Казахстана нарастить поставки казахстанского зерна – несмотря на то, что они уже выросли в 30 раз, до 500 тысяч тонн, Иран готов получать до 3 миллионов тонн.

В Иране очень востребовано казахстанское зерно, и компании страны крайне заинтересованы в росте его поставок, заявил на встрече министром сельского хозяйства Казахстана Айдарбеком Сапаровым гендиректор иранской инвестиционной компании Fawakeh Trading Company Хассан Хейдаринассаб, сообщила пресс-служба ведомства.

Министр отметил: по итогам 2024 года впервые за последние несколько лет экспорт казахстанского зерна вырос в 30 раз и составил порядка 500 тыс т, однако Хассан Хейдаринассаб отметил, что Иран готов увеличить импорт зерновых до 3 млн тонн ежегодно, передает Sputnik Казахстан.

"Мы готовы оказать всестороннюю поддержку иранскому бизнесу и создать все условия для расширения экспорта отечественной сельхозпродукции"

- Айдарбек Сапаров

Министр отметил, что партнером иранских инвесторов может выступить Продкорпорация, которая обладает большим опытом привлечения частных агропроизводителей и готова к заключению долгосрочных контрактов.

Стороны договорились о том, что в ближайшее время они подготовят совместные предложения по дальнейшему торговому сотрудничеству в сфере АПК.