Иран попросил у Казахстана увеличения объемов поставок зерна

В Иране очень востребовано казахстанское зерно, и компании страны крайне заинтересованы в росте его поставок, заявил на встрече министром сельского хозяйства Казахстана Айдарбеком Сапаровым гендиректор иранской инвестиционной компании Fawakeh Trading Company Хассан Хейдаринассаб, сообщила пресс-служба ведомства.
Министр отметил: по итогам 2024 года впервые за последние несколько лет экспорт казахстанского зерна вырос в 30 раз и составил порядка 500 тыс т, однако Хассан Хейдаринассаб отметил, что Иран готов увеличить импорт зерновых до 3 млн тонн ежегодно, передает Sputnik Казахстан.
"Мы готовы оказать всестороннюю поддержку иранскому бизнесу и создать все условия для расширения экспорта отечественной сельхозпродукции"
- Айдарбек Сапаров
Министр отметил, что партнером иранских инвесторов может выступить Продкорпорация, которая обладает большим опытом привлечения частных агропроизводителей и готова к заключению долгосрочных контрактов.
Стороны договорились о том, что в ближайшее время они подготовят совместные предложения по дальнейшему торговому сотрудничеству в сфере АПК.