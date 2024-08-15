Вестник Кавказа

Иран попросил у Казахстана увеличения объемов поставок зерна

Иран попросил у Казахстана увеличения объемов поставок зерна
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иранские компании попросили у Минсельхоза Казахстана нарастить поставки казахстанского зерна – несмотря на то, что они уже выросли в 30 раз, до 500 тысяч тонн, Иран готов получать до 3 миллионов тонн.

В Иране очень востребовано казахстанское зерно, и компании страны крайне заинтересованы в росте его поставок, заявил на встрече министром сельского хозяйства Казахстана Айдарбеком Сапаровым гендиректор иранской инвестиционной компании Fawakeh Trading Company Хассан Хейдаринассаб, сообщила пресс-служба ведомства.

Министр отметил: по итогам 2024 года впервые за последние несколько лет экспорт казахстанского зерна вырос в 30 раз и составил порядка 500 тыс т, однако Хассан Хейдаринассаб отметил, что Иран готов увеличить импорт зерновых до 3 млн тонн ежегодно, передает Sputnik Казахстан.

"Мы готовы оказать всестороннюю поддержку иранскому бизнесу и создать все условия для расширения экспорта отечественной сельхозпродукции"

- Айдарбек Сапаров

Министр отметил, что партнером иранских инвесторов может выступить Продкорпорация, которая обладает большим опытом привлечения частных агропроизводителей и готова к заключению долгосрочных контрактов.

Стороны договорились о том, что в ближайшее время они подготовят совместные предложения по дальнейшему торговому сотрудничеству в сфере АПК.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
990 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Карта &quot;Мир&quot; заработает в Иране к лету

Карта "Мир" заработает в Иране к лету

Транзит грузов через порты Ирана вырос почти на 40%

Транзит грузов через порты Ирана вырос почти на 40%

Астрахань и Казахстан обсудили создание центра приграничной торговли

Астрахань и Казахстан обсудили создание центра приграничной торговли

Астрахань обеспечит казахстанцев рыбными снэками

Астрахань обеспечит казахстанцев рыбными снэками

Россия и Казахстан проводят юбилейный форум

Россия и Казахстан проводят юбилейный форум

Глава Минторга Турции рассказал о перспективах страны в БРИКС

Глава Минторга Турции рассказал о перспективах страны в БРИКС

Турция теряет темпы экспорта своего текстиля

Турция теряет темпы экспорта своего текстиля

Главы Узбекистана и Ирана обсудили дальнейшие отношения

Главы Узбекистана и Ирана обсудили дальнейшие отношения

США угрожают Турции отключением от SWIFT за торговлю с Россией

США угрожают Турции отключением от SWIFT за торговлю с Россией

Иран и Турция за четыре месяца наторговали на $4 млрд

Иран и Турция за четыре месяца наторговали на $4 млрд

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы