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Азербайджан и Узбекистан создали Высший межгосударственный совет

Азербайджан и Узбекистан создали Высший межгосударственный совет
Лидеры Азербайджана и Узбекистана подписали пакет документов, в которых закреплены основные направления двустороннего сотрудничества. Также было решено создать высший межгосударственный совет.

Президенты Узбекистана и Азербайджана Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев поставили подписи под договором о создании Высшего межгосударственного совета.  

Всего по итогам переговоров в Баку подписаны 10 двусторонних документов. В их числе - Дорожная карта об углублении всестороннего стратегического партнерства между Азербайджаном и Узбекистаном на 2023-2024 годы, соглашение об углублении сотрудничества в энергетической сфере, протокол о внесении дополнений и изменений в соглашение о безвизовых поездках граждан. Кроме того, подписаны документы, направленные на углубление сотрудничества в области спорта, СМИ, культурных и молодежных инициатив.

Напомним, что узбекский лидер находится в Азербайджане с официальным визитом.

Шавкат Мирзиеев прибыл в Баку

Шавкат Мирзиеев прибыл в Баку

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