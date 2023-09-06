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Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в оборонной промышленности

Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в оборонной промышленности
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Баку и Анкара обсудили взаимодействие в оборонпроме. Данный вопрос стал центральным на встрече главы Миноборонпрома Азербайджана и посла Турции.

В Баку состоялась встреча главы Миноборонпрома Азербайджана и посла Турции в стране. Об этом сказано в сообщении, размещенном на страницах посольства в социальных сетях.

"Министр Гулиев провел встречу с послом Турции в Азербайджане Джахитом Бахчи. На встрече принимал участие советник посла по вопросам оборонной промышленности Илькер Тюркез"

– дипмиссия

Центральной темой переговоров стало взаимодействие двух стран в оборонной промышленности.

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