Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в оборонной промышленности

Баку и Анкара обсудили взаимодействие в оборонпроме. Данный вопрос стал центральным на встрече главы Миноборонпрома Азербайджана и посла Турции.
В Баку состоялась встреча главы Миноборонпрома Азербайджана и посла Турции в стране. Об этом сказано в сообщении, размещенном на страницах посольства в социальных сетях.
"Министр Гулиев провел встречу с послом Турции в Азербайджане Джахитом Бахчи. На встрече принимал участие советник посла по вопросам оборонной промышленности Илькер Тюркез"
– дипмиссия
Центральной темой переговоров стало взаимодействие двух стран в оборонной промышленности.