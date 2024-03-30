AZAL полетит из Баку в Грозный

Авиакомпания Азербайджана начнет совершать прямые рейсы из столицы республики в Чечню. Стар полетов намечен на 8 мая.

Азербайджанская авиакомпания AZAL заявила о начале запуска прямых полетов из Баку в Грозный. Информацию об этом распространила пресс-служба перевозчика.

Сообщается, что регулярные полеты будут осуществляться с 8 мая.

Улететь по этому направлению можно дважды в неделю в среду и воскресенье.

По данным пресс-службы, новый маршрут позволит укрепить отношения между населенными пунктами и развивать возможности для путешествий.

Приобрести билеты на новые рейсы можно в приложении перевозчика, на официальной странице или в кассах партнеров.