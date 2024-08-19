Вестник Кавказа

Автобус насмерть сбил женщину у Крымского моста

Автобус насмерть сбил женщину у Крымского моста
ДТП с участием пассажирского автобуса произошло недалеко от Крымского моста. В результате столкновения с транспортом погиб пешеход. Госавтоинспекция продолжает уточнять детали трагедии.

Трагедия случилась около Крымского моста: рейсовый автобус насмерть сбил пешехода. Он переходил дорогу "Новороссийск-Керчь" в неположенном месте, рассказали в местной Госавтоинспекции.

Пешеходом, нарушившим ПДД, оказалась 49-летняя женщина. Пассажиры, находившиеся в автобусе, не получили травм.

Инспекция продолжает уточнять детали происшествия.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм скончалась, в автобусе никто не пострадал. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия"

- Госавтоинспекция Керчи

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