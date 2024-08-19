Автобус насмерть сбил женщину у Крымского моста

ДТП с участием пассажирского автобуса произошло недалеко от Крымского моста. В результате столкновения с транспортом погиб пешеход. Госавтоинспекция продолжает уточнять детали трагедии.
Трагедия случилась около Крымского моста: рейсовый автобус насмерть сбил пешехода. Он переходил дорогу "Новороссийск-Керчь" в неположенном месте, рассказали в местной Госавтоинспекции.
Пешеходом, нарушившим ПДД, оказалась 49-летняя женщина. Пассажиры, находившиеся в автобусе, не получили травм.
Инспекция продолжает уточнять детали происшествия.
"В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм скончалась, в автобусе никто не пострадал. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия"
- Госавтоинспекция Керчи