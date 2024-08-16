Вестник Кавказа

ДТП в Анапе - водитель погиб на месте

ДТП в Анапе - водитель погиб на месте
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Смертельное ДТП произошло этим утром в Анапе. Автомобиль выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение. Авария унесла жизнь одного человека.

В пятницу утром в Анапе произошло ДТП со смертельным исходом, информирует ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Два отечественных автомобиля столкнулись в селе Варваровка. ДТП произошло в связи с выездом в полосу встречного движения легковушки ВАЗ-2107, где она столкнулась с ВАЗ-2106.

В результате аварии умер мужчина, находившийся за рулем «семерки», госпитализированы три человека из другого автомобиля, в том числе подросток.

Правоохранители работают на месте ЧП, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Отметим, что Краснодарский край входит в число регионов России, где чаще всего происходят ДТП, в которых гибнут люди.

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