Массовое смертельное ДТП с мусоровозом произошло на трассе на Кубани

На одной из трасс в Краснодарском крае накануне вечером столкнулись семь машин. Происшествие унесло жизни нескольких человек.

В Краснодарском крае произошла массовая авария с участием семи автомобилей, приведшая к гибели нескольких человек. Об этом сказано в Telegram-канале управления МВД региону.

ДТП случилось в Туапсинском районе накануне вечером.

"Вчера в 23:15 на автодороге "Джубга-Сочи-граница с республикой Абхазия" в Туапсинском районе водитель Land Rover при объезде остановившихся автомобилей выехал на встречную полосу"

– пресс-служба управления

Далее иномарка въехала в мусоровоз, который от полученного удара вылетел на "встречку" и столкнулся еще с пятью транспортными средствами и пешеходами.

В результате происшествия погибли три человека. Еще трое граждан получили травмы, их отвезли в медицинское учреждение.