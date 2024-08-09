Краснодарский лихач поплатился за угон автомобиля

Жителя Кубани задержали сотрудники автоинспекции на Ставрополье. Он пытался скрыть от них на чужой машине после требования остановиться на обочине, рассказали в местной Госавтоинспекции.
На трассе «Новоалександровск — Кропоткин» сотрудники ГАИ попросили водителя сделать остановку на обочине для обыкновенной проверки документов. Он проигнорировал их просьбу и на большой скорости решил скрыться в Новоалександровске.
За ним увязалась погоня. В попытке уйти от правосудия мужчина задел несколько автомобилей и дорожных ограждений, а также заехал на пешеходную зону. Единственное, что смогло остановить лихача – река, в которую тот благополучно свалился.
Правонарушитель - 45-летний житель солнечной Кубани. Оказалось, что он не имел при себе документов на машину, так как ранее угнал ее. Со слов мужчины, он нашел ее стоящей в поле с ключами в замке зажигания и не смог не воспользоваться ситуацией, ведь владельцев в зоне видимости не оказалось.
«В отношении гражданина составлено 7 адм. протоколов — он не остановился по требованию сотрудника, трижды выехал на встречную полосу, управлял без прав, отказался от освидетельствования, а также не выполнил законные требования сотрудника полиции»
- Госавтоинспекция Ставрополья
Ему назначили десять суток ареста. Помимо того, он должен возместить причиненный ущерб всем владельцам автомобилей, что он задел по пути. Хозяина же угнанной машины сейчас ищут.