Краснодарский лихач поплатился за угон автомобиля

Во время попытки скрыться от сотрудников ГАИ на Ставрополье водитель угнанной машины угодил в реку, где его и задержали. Ему назначили десять суток ареста и обязали выплатить крупную сумму денег пострадавшим автомобилистам, что он задел во время погони.

Жителя Кубани задержали сотрудники автоинспекции на Ставрополье. Он пытался скрыть от них на чужой машине после требования остановиться на обочине, рассказали в местной Госавтоинспекции.

На трассе «Новоалександровск — Кропоткин» сотрудники ГАИ попросили водителя сделать остановку на обочине для обыкновенной проверки документов. Он проигнорировал их просьбу и на большой скорости решил скрыться в Новоалександровске.

За ним увязалась погоня. В попытке уйти от правосудия мужчина задел несколько автомобилей и дорожных ограждений, а также заехал на пешеходную зону. Единственное, что смогло остановить лихача – река, в которую тот благополучно свалился.

Правонарушитель - 45-летний житель солнечной Кубани. Оказалось, что он не имел при себе документов на машину, так как ранее угнал ее. Со слов мужчины, он нашел ее стоящей в поле с ключами в замке зажигания и не смог не воспользоваться ситуацией, ведь владельцев в зоне видимости не оказалось.

«В отношении гражданина составлено 7 адм. протоколов — он не остановился по требованию сотрудника, трижды выехал на встречную полосу, управлял без прав, отказался от освидетельствования, а также не выполнил законные требования сотрудника полиции»

- Госавтоинспекция Ставрополья

Ему назначили десять суток ареста. Помимо того, он должен возместить причиненный ущерб всем владельцам автомобилей, что он задел по пути. Хозяина же угнанной машины сейчас ищут.