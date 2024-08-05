Мотоциклист слишком ускорился и упал с мотоцикла в Ставрополе

Неправильная оценка безопасной скорости стала причиной ДТП с мотоциклом на Ставрополье. Его водитель поехал слишком быстро и не удержался на своем "железном коне".

Мотоцикл с двумя людьми попал в аварию накануне вечером в Ставрополе, рассказали в краевой Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что в районе 11 часов вечера байкер, ехавший на мотоцикле Honda Gold Wing, ускорился до опасной отметки и потерял управление, после чего упал с него. Оставшийся без управления мотоцикл преодолел еще несколько метров и врезался в бордюр.

В результате есть пострадавшие – у пассажирки диагностировали травму бедра. Однако в целом фатальных повреждений люди не получили. Как уточнили в ГАИ, их спасли специальная защитная экипировка и шлемы.

Что касается неосторожного мотоциклиста, то им оказался 35-летний житель Михайловска. Мужчина был трезв. Однако выяснилось, что скорость превышает он далеко не в первый раз: за минувшие два года байкер уже семь раз привлекался к ответственности за это нарушение.