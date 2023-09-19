Армения обстреляла Азербайджан – ранены азербайджанские военные

Минобороны Азербайджана сообщает об обстреле, который ВС Армении совершили сегодня днем.
Огонь велся примерно в 11:45 по местному времени (10:45 мск) по Агдамскому району. Армянские военные стреляли с территории АР, где временно размещены российские миротворцы. Стрельба велась из минометов. Они также применили разнокалиберное стрелковое оружие.
В министерстве обратили особое внимание на то, что при обстреле были ранены двое азербайджанских военных. Им незамедлительно оказали помощь.
Отмечается, что азербайджанские подразделения приняли ответные меры.
Теракт в Ходжавенде
Напомним, ночью на дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша, на участке в Ходжавендском районе Азербайджана, грузовик наехал на противотанковую мину. В результате погибли два человека, оба – сотрудники Госагентства дорог, то есть мирные жители.
На место преступления направились сотрудники МВД АР. По дороге их машина тоже подорвались на мине, это произошло в селе Тагаверд. Жертвами теракта стали четыре человека, все полицейские.