Армения обстреляла Азербайджан – ранены азербайджанские военные

Опубликовано: 11:55, 19 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армянские ВС совершили очередной обстрел азербайджанских позиций. На этот раз он был совершен в Агдамском районе. Были ранены военные армии Азербайджана.

Минобороны Азербайджана сообщает об обстреле, который ВС Армении совершили сегодня днем.

Огонь велся примерно в 11:45 по местному времени (10:45 мск) по Агдамскому району. Армянские военные стреляли с территории АР, где временно размещены российские миротворцы. Стрельба велась из минометов. Они также применили разнокалиберное стрелковое оружие.

В министерстве обратили особое внимание на то, что при обстреле были ранены двое азербайджанских военных. Им незамедлительно оказали помощь.

Отмечается, что азербайджанские подразделения приняли ответные меры.

Теракт в Ходжавенде

Напомним, ночью на дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша, на участке в Ходжавендском районе Азербайджана, грузовик наехал на противотанковую мину. В результате погибли два человека, оба – сотрудники Госагентства дорог, то есть мирные жители.

На место преступления направились сотрудники МВД АР. По дороге их машина тоже подорвались на мине, это произошло в селе Тагаверд. Жертвами теракта стали четыре человека, все полицейские.