Армянский дрон вывели с территории Азербайджана

Азербайджанская армия обезвредила дрон армянских военных. Коптер пытался осуществить разведывательные полеты. Его перехватили и вывели из строя.

Азербайджанские военные пресекли разведывательный полет армянского дрона над Азербайджаном, пишет пресс-служба Минобороны АР.

Провокация произошла 19 августа в 09:50 по местному времени. Коптер с позиций ВС Армении в селе Брун Горисского района летал над позициями азербайджанской армии.

Военные обнаружили дрон и вывели его с территории Азербайджана при помощи специальных технических средств.