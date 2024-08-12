Вестник Кавказа

Армянский дрон вывели с территории Азербайджана

Дрон
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанская армия обезвредила дрон армянских военных. Коптер пытался осуществить разведывательные полеты. Его перехватили и вывели из строя.

Азербайджанские военные пресекли разведывательный полет армянского дрона над Азербайджаном, пишет пресс-служба Минобороны АР.

Провокация произошла 19 августа в 09:50 по местному времени. Коптер с позиций ВС Армении в селе Брун Горисского района летал над позициями азербайджанской армии.

Военные обнаружили дрон и вывели его с территории Азербайджана при помощи специальных технических средств.

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