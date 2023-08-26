Армянских солдат не пустили на высоту у Нахчывана

Сегодня днем армянская армия попыталась обострить ситуацию на границе с Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана. Как сообщили в Минобороны Азербайджана, ВС Армении предприняли вылазку на самую границу с целью улучшить свои боевые позиции.
Уточняется, что диверсия армянских военных произошла около 12:30 по московскому времени недалеко от приграничного селения Хавуш (Шарурский район НАР).
В это время отряд ВС РА совершил бросок на выгодную стратегическую высоту в непосредственной близости к позициям армии Азербайджана. С этой высоты они получали возможность проводить атаки как против азербайджанских военнослужащих, так и против мирного населения Хавуша.
Диверсия провалилась – ВС Азербайджана вовремя заметили вылазку армянских солдат и отогнали их к прежнему месту дислокации
Таким образом, Ереван в настоящее время проводит попытки улучшить свои боевые позиции по всему периметру условной армяно-азербайджанской границы. Цель очевидна – армянские власти готовятся к новому масштабному боестолкновению с Азербайджаном.