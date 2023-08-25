Армянский коптер уничтожен в небе над Нахчываном

Опубликовано: 14:55, 25 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт Минобороны Азербайджана

Армянский коптер попытался пролететь над позициями азербайджанской армии в Нахчыванской Автономной Республике. Прибор был уничтожен огнем из стрелкового оружия.

Армянские вооруженные силы совершили провокацию с использованием квадрокоптера, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Как заявили в ведомстве, прибор попытался пролететь над позициями азербайджанских военных в селе Хайдарабад Нахчыванской Автономной Республики.

Солдаты азербайджанской армии бдительно отреагировали на провокацию, уничтожив квадрокоптер из стрелкового оружия.