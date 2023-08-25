Армянский коптер уничтожен в небе над Нахчываном

Армянский коптер попытался пролететь над позициями азербайджанской армии в Нахчыванской Автономной Республике. Прибор был уничтожен огнем из стрелкового оружия.
Армянские вооруженные силы совершили провокацию с использованием квадрокоптера, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Как заявили в ведомстве, прибор попытался пролететь над позициями азербайджанских военных в селе Хайдарабад Нахчыванской Автономной Республики.
Солдаты азербайджанской армии бдительно отреагировали на провокацию, уничтожив квадрокоптер из стрелкового оружия.