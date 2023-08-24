Баку: Ереван занял линию политического манипулирования

Опубликовано: 17:30, 24 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В МИД Азербайджана сообщили, что Армения прибегает к политическим и военным провокациям. Там подчеркнули, что Ереван занял линию политического манипулирования.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов рассказал, почему Армения прибегает к военным и политическим провокациям против Баку.

На совместном брифинге с бельгийской коллегой Хаджой Лабиб он заявил, что Армении не прекращает свои провокации против Азербайджана из-за создания погранпункта "Лачин.

По его словам, в вопросах доставки гуманитарных грузов Ереван занял линию политического манипулирования. Глава ведомства призвал отделять гуманитарные вопросы от политических манипуляций.

"Азербайджан создает условия, чтобы вместо одной дороги можно было использовать несколько. Люди, считающие себя представителями местного населения, не должны держать людей в заложниках"

- Джейхун Байрамов

Министр напомнил, что Армения по-прежнему не вывела вооруженные формирования с территории Азербайджана, в связи с чем незаконные действия боевиков продолжаются.

Байрамов подчеркнул, что мирный процесс между Баку и Ереваном должен продвигаться на основе реальных переговоров, а не на словах. Он добавил, что сегодня Азербайджан предпринимает шаги в данном направлении.