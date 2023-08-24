РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Баку: Ереван занял линию политического манипулирования

Баку: Ереван занял линию политического манипулирования
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В МИД Азербайджана сообщили, что Армения прибегает к политическим и военным провокациям. Там подчеркнули, что Ереван занял линию политического манипулирования.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов рассказал, почему Армения прибегает к военным и политическим провокациям против Баку.

На совместном брифинге с бельгийской коллегой Хаджой Лабиб он заявил, что Армении не прекращает свои провокации против Азербайджана из-за создания погранпункта "Лачин.

По его словам, в вопросах доставки гуманитарных грузов Ереван занял линию политического манипулирования. Глава ведомства призвал отделять гуманитарные вопросы от политических манипуляций.

"Азербайджан создает условия, чтобы вместо одной дороги можно было использовать несколько. Люди, считающие себя представителями местного населения, не должны держать людей в заложниках"

- Джейхун Байрамов

Министр напомнил, что Армения по-прежнему не вывела вооруженные формирования с территории Азербайджана, в связи с чем незаконные действия боевиков продолжаются.

Байрамов подчеркнул, что мирный процесс между Баку и Ереваном должен продвигаться на основе реальных переговоров, а не на словах. Он добавил, что сегодня Азербайджан предпринимает шаги в данном направлении.

Максим Шевченко: Великие державы вступили в битву за Южный Кавказ

Максим Шевченко: Великие державы вступили в битву за Южный Кавказ

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
640 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version