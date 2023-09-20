Американцы в Армении не помогли сепаратистам в Карабахе

Опубликовано: 15:52, 20 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

ВС США в Армении знали о контртеррористической операции Азербайджана против карабахских сепаратистов, но никак не отреагировали на это.

Американские военные завешают учения с армянскими войсками Eagle Partner 2023. Учения прошли на фоне проводимой ВС Азербайджана контртеррористической операции против карабахских сепаратистов, информирует Al Jazeerа.

«Мы знали, что Азербайджан проводит военные операции, но мы не увидели в этом наличие какого-либо риска для наших солдат, поэтому они оставались в Армении в ходе учений»

– представителя американской армии

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.