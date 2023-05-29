Алиев - сепаратистам: приглашений к диалогу больше не будет

Армянское население Карабахского экономического района Азербайджана уже два раза отказалось вступить в диалог с Баку, и третьего такого предложения уже не последует, заявил президент Азербайджана.
"Мой представитель поехал и провел с ними первую встречу (1 марта - ред.), после чего мы пригласили их в Баку для диалога. Они отказались. После этого мы пригласили их в Баку во второй раз. От него они тоже отказались. Третьего приглашения не будет. Либо они сами придут с опущенными головами, либо теперь события будет развиваться по-другому"
– Ильхам Алиев
Президент пояснил: амнистия для карабахских сепаратистов возможна только если они сами откажутся от своих ролей на т.н. "должностях" и запросят гражданство Азербайджана. Хотя, добавил он, и в этом случае вероятность получения амнистии не стопроцентная.
Глава государства напомнил, что всегда придерживается своего слова, о чем знают и в Азербайджане, и во всем мире, включая Армению: все, что он говорит, - он выполняет.
"Если я говорю, что можно рассмотреть амнистию, они не должны упускать эту возможность. Они упустили много возможностей, и каждый раз, как говорится, нам приходилось бить их по голове, чтобы привести их в чувство"
– Ильхам Алиев