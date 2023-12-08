Аэропорт Ингушетии запускает новые маршруты  

Аэропорт Магаса открывает девять новых направлений. Об этом проинформировали в пресс-службе воздушней гавани.
Воздушная гавань Магаса значительно нарастила число вылетов и географию полетов. В пресс-службе аэропорта заявили о том, что планируется запустить еще 9 направлений.
«В 2024 году планируется выполнение ежедневных регулярных рейсов в Москву, а также еженедельные региональные рейсы в Санкт-Петербург, Самару, Тюмень, Сочи, Петрозаводск, Уфу, Екатеринбург и Нижневартовск»
– пресс-служба аэропорта
Отметим, что ранее подавляющее большинство вылетов из Магаса осуществлялось в столицу РФ. Также летом осуществлялись вылеты в Петрозаводск, Самару и Петербург.
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