Аэропорт Ингушетии запускает новые маршруты  

Аэропорт Магаса открывает девять новых направлений. Об этом проинформировали в пресс-службе воздушней гавани.

Воздушная гавань Магаса значительно нарастила число вылетов и географию полетов. В пресс-службе аэропорта заявили о том, что планируется запустить еще 9 направлений.

«В 2024 году планируется выполнение ежедневных регулярных рейсов в Москву, а также еженедельные региональные рейсы в Санкт-Петербург, Самару, Тюмень, Сочи, Петрозаводск, Уфу, Екатеринбург и Нижневартовск»

– пресс-служба аэропорта

Отметим, что ранее подавляющее большинство вылетов из Магаса осуществлялось в столицу РФ. Также летом осуществлялись вылеты в Петрозаводск, Самару и Петербург.