Израиль поставил на паузу боевые действия на севере Газы

Израильская армия четвертый день подряд приостанавливает наступление в секторе Газа. В среду боевые действия не будут вестись на протяжении 4 часов.

Армия Израиля приостанавливает наступление на севере сектора Газа. Такое заявление сделал в среду на своих страницах в соцсетях пресс-секретарь армии Авичай Адраи.

Он подчеркнул, что огонь временно не будет вестись на протяжении 4 часов.

"Сегодня мы осуществим временную тактическую приостановку военной деятельности в течение дня, в частности, с 10:00 до 14:00 (с 11:00 до 15:00 мск) в гуманитарных целях в кварталах Ас-Салам и Ан-Нур в районе Джебалии"

– представитель ЦАХАЛ

Он также акцентировал внимание на том, что гуманитарный коридор для эвакуации жителей будет открыт до 16:00 (17:00 мск). По словам пресс-секретаря, эта пауза позволит добраться до улицы Салах ад-Дин и продолжить движение на юг.

Кроме того, он отметил, что ХАМАС перестал контролировать север Газы, но может попытаться помешать жителям анклава эвакуироваться. В этом случае им стоит звонить по указанному телефону, уточнил Адраи.

Напомним, последние несколько дней Израиль регулярно приостанавливает боевые действия в разных частях сектора Газа. Впервые он сделал это 12 ноября.