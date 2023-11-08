Евросоюз требует от Израиля гуманитарных пауз в Газе

Евросоюз призвал власти еврейского государства проводить гуманитарные паузы в военной операции против радикалов ХАМАС. При этом подчеркивается, что Израиль обладает правом на самооборону.

Глава дипслужбы Евросоюза заявил о том, что европейские страны призывают власти еврейского государства объявлять гуманитарные паузы в Газе. Кроме того, от Израиля требуется сдержанность во имя сохранения жизней мерного населения палестинского анклава.

«Все страны ЕС поддержали требование к Израилю о немедленных гуманитарных паузах. Я подчеркиваю, что речь идет о паузах во множественном числе и о том, что они должны быть объявлены как можно скорее»

– Жозеп Боррель

В то же время он поставил акцент на том, что Евросоюзе признают право еврейского государства обороняться.

Ранее Израиль заявлял о том, что не намерен управлять Газой, однако намерен сохранить военное присутствие в палестинском анклаве во избежание появления там террористических организаций.