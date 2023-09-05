Раиси впервые прилетел в Саудовскую Аравию

Эбрахим Раиси совершил визит в Саудовскую Аравию. Это первый визит иранского президента после восстановления отношения между Тегераном и Эр-Риядом.

Иранский президент Эбрахим Раиси прилетел в Саудовскую Аравию. Это первый визит главы Исламской Республики после восстановления отношений между государствами, передает телеканал Al Ehbariya.

После приземления самолета с иранской делегацией Раиси поприветствовал саудовских чиновников в аэропорту. Примечательно, что он накинул на свои плечи палестинский шарф "куфия".

Тегеран и Эр-Рияд стали инициаторами встречи глав государств-членов Организации Исламского Сотрудничества и Лиги Арабских государств. Переговоры были созваны в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.

Перед вылетом в Саудовскую Аравию Раиси призвал Израиль прекратить бомбардировки сектора Газа, снять блокаду и доставить гуманитарную помощь палестинцам.

Напомним, отношения между Ираном и Саудовской Аравией были восстановлены в марте этого года при посредничестве Китая. Связи двух стран были разорваны в 2016 году.

Помимо Раиси, в Эр-Рияд отправился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он, как и глава ИРИ, примет участие во внеочередном саммите ОИС.

Турецкий лидер выступит на саммите, а также проведет переговоры с руководителями государств, входящих в организацию.