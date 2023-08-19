Иран и Саудовская Аравия делают еще один шаг в развитии отношений

В Пекине прошла встреча представителей Ирана и Саудовской Аравии. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество и ситуацию на Ближнем Востоке.

В столице Китая встретились замглавы иранской дипломатии Али Багери Кани и его саудовский коллега Валид аль-Хариджи.

Дипломаты встретились в рамках первого заседания совместного комитета Ирана, Саудовской Аравии и Китая.

В ходе переговоров стороны обсудили двусторонние отношения и их прогресс за последние 9 месяцев. Представители Ирана и КСА отметили, что консультации по вопросам, которые представляют взаимный интерес, продолжаются.

Дипломаты также подчеркнули стремление расширять взаимодействие между Тегераном и Эр-Риядом и далее. Кроме того, на встрече поднималась тема конфликта на Ближнем Востоке. Иран и Саудовская Аравия заявили о готовности оказать помощь палестинскому народу.

Напомним, дипломатические связи между Ираном и Саудовской Аравией были прерваны в 2016 году. Однако весной стороны при посредничестве китайской стороны восстановили отношения.