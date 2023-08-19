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Иран и Саудовская Аравия начинают стратегическое партнерство

Иран и Саудовская Аравия начинают стратегическое партнерство
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Тегеран и Эр-Рияд достигли соглашения о развитии стратегического партнерства. Об этом заявил глава МИД Ирана.

Власти Ирана и Саудовская Аравии пришли к соглашению о начале работы над развитием стратегического партнерства.

По словам главы иранского внешнеполитического ведомства Хосейна Амира Абдоллахияна, соответствующее распоряжение сделал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

"Мухаммед бен Сальман дал указание министру иностранных дел Саудовской Аравии [принцу Фейсалу бен Фархану] предпринять первоначальные шаги для подготовки соглашения о долгосрочном стратегическом партнерстве. Мы подпишем его, когда документ будет разработан"

– Хосейн Амир Абдоллахиян

Напомним, что глава МИД Ирана находится в Саудовской Аравии с официальным визитом. Это первое посещение главы МИ ИРИ Эр-Рияда за семь лет.

По мнению многих аналитиков, этот 2023 стал годом прорыва в развитии двусторонних отношений. В частности, в июле в странах заработали дипмиссии.

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