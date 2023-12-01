Иран и Саудовская Аравия нацелились на возобновление регулярного авиасообщения

Прямое авиасообщение между Ираном и Саудовской Аравией может быть восстановлено в ближайшем будущем. На первом этапе полеты будут выполняться иранскими авиакомпаниями.

В скором времени Иран и Саудовская Аравия восстановят регулярные прямые рейсы между странами. Такое заявление сделал 12 декабря руководитель Организации гражданской авиации ИРИ.

Мохаммад Мохаммадибахш акцентировал внимание на том, что на первом этапе две местные авиакомпании запустят паломнические рейсы в королевство.

Руководитель организации подчеркнул, что полеты будут возобновлены в соответствии с укреплением связей Тегерана и Эр-Рияда в области авиации.