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В ООН поддержали нормализацию отношений между Тегераном и Эр-Риядом

В ООН поддержали нормализацию отношений между Тегераном и Эр-Риядом
ООН довольна возобновлением дипотношений между Ираном и Саудовской Аравии. В организации назвали это шагом вперед.

Организация Объединенных Наций приветствует возобновление дипотношений между Ираном и Саудовской Аравией. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН.

"Это шаг вперед"

– Фархан Хак

Восстановление дипотношений

Тегеран и Эр-Рияд восстановили дипотношения дипотношения весной 2023 года после семилетнего перерыва, обусловленного нападением на посольство королевства в иранской столице. Ранее на этой неделе послы обеих стран приступили к исполнению своих обязанностей.

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