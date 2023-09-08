В ООН поддержали нормализацию отношений между Тегераном и Эр-Риядом

ООН довольна возобновлением дипотношений между Ираном и Саудовской Аравии. В организации назвали это шагом вперед.
Организация Объединенных Наций приветствует возобновление дипотношений между Ираном и Саудовской Аравией. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН.
"Это шаг вперед"
– Фархан Хак
Восстановление дипотношений
Тегеран и Эр-Рияд восстановили дипотношения дипотношения весной 2023 года после семилетнего перерыва, обусловленного нападением на посольство королевства в иранской столице. Ранее на этой неделе послы обеих стран приступили к исполнению своих обязанностей.