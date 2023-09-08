В ООН поддержали нормализацию отношений между Тегераном и Эр-Риядом

Опубликовано: 2:44, 8 сен 2023 (UTC+3 MSK)

ООН довольна возобновлением дипотношений между Ираном и Саудовской Аравии. В организации назвали это шагом вперед.

Организация Объединенных Наций приветствует возобновление дипотношений между Ираном и Саудовской Аравией. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН.

"Это шаг вперед"

– Фархан Хак

Восстановление дипотношений

Тегеран и Эр-Рияд восстановили дипотношения дипотношения весной 2023 года после семилетнего перерыва, обусловленного нападением на посольство королевства в иранской столице. Ранее на этой неделе послы обеих стран приступили к исполнению своих обязанностей.