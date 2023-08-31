Генсек ООН направил Лаврову конкретные решения по зерновому соглашению

Опубликовано: 21:58, 31 авг 2023 (UTC+3 MSK)

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Антониу Гутерриш рассказал, что ООН учла требования Москвы в рамках зернового соглашения. Он также сообщил, что направил главе российского внешнеполитического ведомства ряд конкретных решений.

Генсек ООН направил главе МИД России конкретные решения по экспорту российской продукции на мировые рынки.

"Мы представили набор конкретных предложений в письме, которое я послал российскому главе МИД, позволяющих создать условия для возобновления черноморской инициативы"

– Антониу Гутерриш

Он отметил, что организация учла требования РФ.

Кроме того, Гутерриш обратил внимание на то, что возобновление сделки должно быть стабильным.