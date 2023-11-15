Иран готов нарастить военное сотрудничество с Саудовской Аравией

Начальник Генштаба ВС Ирана созвонился с главой Минобороны Саудовской Аравии. В ходе беседы стороны обсудили вопросы военного сотрудничества.
Накануне состоялся телефонный разговор начальника Генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммада Багери и главы Минобороны Саудовской Аравии Халида бен Салмана Аль Сауда. Об этом пишут иранские СМИ.
В ходе беседы Багери отметил, что ИРИ заинтересована в продвижении военных связей между Тегераном и Эр-Риядом.
Он также выразил удовлетворение текущем уровнем развития дружественных отношений и поблагодарил власти королевства за организацию экстренного саммита ближневосточных государств.
В свою очередь, Халид Салман Аль Сауд приветствовал улучшение уровня сотрудничества между ВС двух стран.
Помимо этого, стороны поговорили о важных проблемах исламского мира.
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