Вестник Кавказа

Иран готов нарастить военное сотрудничество с Саудовской Аравией

Иран готов нарастить военное сотрудничество с Саудовской Аравией
Начальник Генштаба ВС Ирана созвонился с главой Минобороны Саудовской Аравии. В ходе беседы стороны обсудили вопросы военного сотрудничества.

Накануне состоялся телефонный разговор начальника Генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммада Багери и главы Минобороны Саудовской Аравии Халида бен Салмана Аль Сауда. Об этом пишут иранские СМИ.

В ходе беседы Багери отметил, что ИРИ заинтересована в продвижении военных связей между Тегераном и Эр-Риядом.

Он также выразил удовлетворение текущем уровнем развития дружественных отношений и поблагодарил власти королевства за организацию экстренного саммита ближневосточных государств.

В свою очередь, Халид Салман Аль Сауд приветствовал улучшение уровня сотрудничества между ВС двух стран.

Помимо этого, стороны поговорили о важных проблемах исламского мира.

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