Саудиты предлагают Ирану инвестиции ради мира на Ближнем Востоке

Эр-Рияд предложил Тегерану экономическое сотрудничество и инвестиции. В ответ Иран должен отказаться от эскалации на Ближнем Востоке. Иран получил предложение напрямую.

Саудовская Аравия предложила Ирану инвестиции и экономическое сотрудничество в обмен на отказ от усугубления палестино-израильского конфликта, пишет издание Bloomberg со ссылкой на источники.

"Саудовская Аравия ознакомила Иран с предложением нарастить сотрудничество и инвестиции в его экономику, подвергшуюся воздействию санкций, если он не позволит своим региональным приспешникам превратить войну Израиля и ХАМАС в более масштабный конфликт"

- Bloomberg

Газета передает, что Тегеран получил предложение от Эр-Рияда напрямую. По словам западных и арабских официальных лиц, которые погружены в эту тему, предложение о сотрудничестве касается ряда направлений.

Как подчеркивают источники, идея по наращиванию ирано-саудовских отношений отмечалась на встрече президента ИРИ Эбрахима Раиси и наследного принца КСА Мухаммеда бин Салмана в ноябре.

При этом реакция со стороны Ирана на предложении Саудовской Аравии в настоящее время не последовала. В МИД КСА также не комментируют данную информацию.