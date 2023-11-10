В Саудовской Аравии призвали не вооружать Израиль

В связи с продолжающейся эскалацией в секторе Газа, Саудовская Аравия призвала международное сообщество прекратить поставки оружия в Израиль. об этом заявил наследный принц страны.

В Саудовской Аравии призвали международное сообщество перестать вооружать еврейское государство. Данный призыв связан с эскалацией в палестинском анклаве.

«Мы призываем все страны прекратить экспорт оружия в Израиль, а также требуем немедленного прекращения военных операций и открытия гуманитарных коридоров для оказания помощи гражданскому населению в секторе Газа»

– наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд

Ранее ситуацией в Газе выразил обеспокоенность российский лидер. Он оценил происходящее в Газе как «гуманитарную катастрофу».