В Саудовской Аравии призвали не вооружать Израиль

В связи с продолжающейся эскалацией в секторе Газа, Саудовская Аравия призвала международное сообщество прекратить поставки оружия в Израиль. об этом заявил наследный принц страны.
В Саудовской Аравии призвали международное сообщество перестать вооружать еврейское государство. Данный призыв связан с эскалацией в палестинском анклаве.
«Мы призываем все страны прекратить экспорт оружия в Израиль, а также требуем немедленного прекращения военных операций и открытия гуманитарных коридоров для оказания помощи гражданскому населению в секторе Газа»
– наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд
Ранее ситуацией в Газе выразил обеспокоенность российский лидер. Он оценил происходящее в Газе как «гуманитарную катастрофу».
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