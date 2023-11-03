Эрдоган предложил проверить ядерное оружие Израиля

Турецкий президент выступил с инициативой о запуске особого механизма для проверки, есть ли ядерное оружие у Израиля. Эрдоган призвал не медлить с такой проверкой и предупредил об опасности, которую несет затягивание процесса.

Турция инициирует формирование механизма для проверки того, обладает ли Израиль ядерным оружием, заявил лидер республики Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам политика, создать такой механизм необходимо как можно скорее, иначе может стать "слишком поздно".

Турецкий лидер напомнил, что Израиль как страна, не подписавшая Договор о нераспространении ядерного оружия, не обязан его выполнять.

"Но есть ситуация, когда страны-участницы могут обратиться в Международное агентство по атомной энергии от имени ядерной безопасности и попросить о создании инспекционного механизма. Мы будем мобилизовывать эту работу прямо сейчас"

– Эрдоган

Президент призвал проверить ситуацию с возможным израильским ядерным оружием "без всяких сомнений".

Глава государства признал, что все необходимые процедуры нельзя провести оперативно. Решение о проверке понадобится согласовать с Совбезом ООН, в котором вопрос могут ветировать США. Несмотря на возможные заминки, обратил внимание Эрдоган, невероятен и уникален сам факт официального обсуждения ситуации на таком уровне.

"Продвижение этого вопроса очень важно с точки зрения баланса стратегических интересов в регионе. Мы будем продолжать оказывать давление. Мы выступаем с этим призывом как Турция"

– президент

Он также призвал мировое сообщество присоединиться к Анкаре в этом вопросе.