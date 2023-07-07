Кто создал атомную бомбу?

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21 июля в мировой прокат выходит фильм Кристофера Нолана ”Оппенгеймер” с Киллианом Мёрфи в главной роли. Центральный вопрос фильма, на который пытается ответить режиссер, что происходит с ученым, который сожалеет о своем открытии. Расскажем, кто такой Роберт Оппенгеймер, что он изобрел и как он относился к своему изобретению.

Кто такой Роберт Оппенгеймер?

Роберт Оппенгеймер - физик-теоретик, который изобрел атомную бомбу. Он руководил лабораторией Лос-Аламос министерства энергетики США и занимался секретным Манхэттенским проектом, в рамках которого были созданы первые в мире атомные бомбы. С раннего детства Оппенгеймер отличался чрезвычайными умственными способностями, был эрудитом, а область его интересов выходила за рамки физики, охватывая в том числе историю, искусство, иностранные языки и писательство.

Начало 1930-х, штат Нью-Мексико

Чем занимался Оппенгеймер до атомной бомбы?

Роберт Оппенгеймер родился 1904 году в семье немецких евреев-иммигрантов, которым удалось заработать состояние на импорте текстильной продукции. Роберт ходил в школу Общества этической культуры. Уже в детстве родители распознали в Роберте интеллектуальный потенциал и всячески способствовали его развитию.

В возрасте 11 лет Оппенгеймер стал самым юным членом Минералогического клуба Нью-Йорка.

В 1922 году Оппенгеймер поступил в Гарвардский колледж. Он хотел стать химиком, но вскоре переключился на физику. В колледже он изучал широкий спектр предметов, помимо основных: философию, литературу, восточную религию. Окончил колледж он досрочно - за три года вместо четырех.

После колледжа Оппенгеймер отправился в Кембриджский университет изучать атомную физику под началом Лорда Резерфорда (нобелевский лауреат 1908 года). Из Кембриджа перевелся в Геттингский университет к Максу Борну (нобелевский лауреат 1954 года). Университет Оппенгеймер закончил с отличием. Докторскую степень получил в 23 года.

Оппенгеймер в циклотроне радиационной лаборатории Калифорнийского университета

В возрасте 29 лет начал преподавать в Калифорнийском технологическом институте. В 1930-е сделал несколько значительных научных открытий и предсказал существование черных дыр за 30 лет до объяснения теории.

Оппенгеймер коммунист?

В годы Великой депрессии (1929-1939) никогда не интересовавшийся политикой Роберт Оппенгеймер начинает осознавать влияние экономического кризиса и фашизма на Германию. Одновременно с этим у него завязываются отношения с психиатром Джин Тэтлок (в фильме ”Оппенгеймер” ее сыграла Флоренс Пью), которая состояла в Компартии. Оппенгеймер начинает посещать коммунистические собрания, собирать деньги для республиканцев, участвующих в Гражданской войне в Испании и читать коммунистические газеты. Оппенгеймер не вступил в Компартию, хотя в ней состоял его брат и будущая жена - Кэтрин ”Китти” Пуэнинг (Эмили Блант в фильме Кристофера Нолана).

Где Оппенгеймер разрабатывал бомбу?

Американский президент Теодор Рузвельт инициировал создание Манхэттенского проекта в 1941 году, после того, как стало известно, что Германии удалось расщепить атом. Несмотря на коммунистические убеждения, Оппенгеймер стал управляющим в лаборатории Лос-Аламос, где разрабатывалась атомная бомба. Жена Оппенгеймера, Кэтрин, тоже работала в лаборатории, изучая влияние радиации на организм человека.

Руководство Лос-Аламосской лаборатории награждает Оппенгеймера в конце войны

В Лос-Аламосе Оппенгеймер умело руководил работой более четырех тысяч человек, направляя и вдохновляя своих подчиненных.

К лету 1945 года оружие было создано, и 16 июля 1945 состоялось испытание первой в мире атомной бомбы. Позднее Роберт Оппенгеймер расскажет, что в тот момент вспомнил строчку из ”Бхагаватгиты”, когда бог Вишну говорит:

Я есть Смерть, разрушительница миров.

Сентябрь 1945 года. Роберт Оппенгеймер (слева) и генерал Лесли Гроувс на месте испытаний ядерной бомбы

Что чувствовал Оппенгеймер при первых бомбардировках?

Роберт Оппенгеймер был членом научного комитета, который рекомендовал Военному министерству США сбросить на Японию бомбы как можно скорее. Через несколько недель после испытания первой атомной бомбы, две бомбы были сброшены на Хиросиму и Нагасаки. В результате атаки и последующего радиоактивного заражения погибли сотни тысяч людей. Когда произошла атомная бомбардировка Японии, Оппенгеймер ликовал, поскольку она означала конец войны. Он переживал, что не удалось создать смертоносное оружие раньше, чтобы сбросить его на Германию.

Роберт Оппенгеймер (в светлой шляпе) на полигоне испытаний "Тринити" после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки

Оппенгеймер против ядерного оружия?

Несмотря на радость по поводу применения ядерного оружия, Оппенгеймер был в ужасе от количества человеческих жертв. Министру войны он написал письмо, в котором объяснил, что безопасность нации не может полностью зависеть от научной и технической мощи, а должна опираться на умение предотвращать будущие войны.

Преемницей Манхэттенского проекта стала Комиссия по атомной энергетике, где Оппенгеймер занимал руководящую должность в Совещательном комитете. В это время он активно продвигал идею о том, что атомное оружие нужно использовать в тактических целях, а ядерную энергию для генерации электроэнергии. На призыв президента Гэрри Трумэна создать водородную бомбу, которая в тысячу раз мощнее атомной, он ответил твердым отказом. Роберт Оппенгеймер публично поддерживал идею создания международной группы, которая должна контролировать ядерное оружие.

Роберт Оппенгеймер с консультантами департамента по атомной энергии США

Почему Оппенгеймера лишили допуска к секретной информации?

Несмотря на отказ Оппенгеймера от участия в разработке водородной бомбы, оружие было создано и испытано в 1952 году. Из-за своей оппозиции к водородной бомбе и использованию атомного оружия Оппенгеймер нажил политических врагов. В 1954 году ему было отказано в доступе к секретной информации под предлогом его коммунистических идей. Эдвард Теллер, создатель водородной бомбы, назвал его потенциальной угрозой нацбезопасности. Решение о лишении Оппенгеймера доступа к секретной информации было пересмотрено только в прошлом году.

1947 год. Оппенгеймер (слева) на присуждении ему почетной степени в Гарварде

Что делал Оппенгеймер перед смертью?

После судебного разбирательства и лишения допуска к секретной информации Оппенгеймер не вернулся к государственной службе. Он стал основателем Всемирной Академии искусств и науки, где читал лекции по физике и этике до самой смерти. Умер Роберт Оппенгеймер в возрасте 62 лет от рака легких.

Оппенгеймер награжден медалью военного ведомства "За заслуги"

Интересные факты об Оппенгеймере

В Кембридже Оппенгеймер пытался отравить своего преподавателя Патрика Блэккета ядовитым яблоком. К счастью, Блэккет яблоко не съел, и дело против Оппенгеймера возбуждать не стали.

В студенческие годы решил обогнать на машине поезд, и в результате разбил автомобиль.

Во время учебы в Гарвардском колледже страдал депрессией, из которой ему удалось выбраться, благодаря участию в велосипедном турне по Корсике и чтению ”В поисках утраченного времени” Марселя Пруста.

Оппенгеймер лично выбрал Лос-Аламос в Нью-Мексико, поскольку полюбил пустыню еще в юношестве: лето перед поступлением в Гарвард он провел в Нью-Мексико, где восстанавливался после дизентерии.

Альберт Эйнштейн и Роберт Оппенгеймер в Институте перспективных исследований

Некоторые сотрудники Оппенгеймера в Лос-Аламосе упрекали его в непрактичности и сомневались, что он делает ”то, что нужно”.

Несмотря на то, что 18 ученых, работавших в лаборатории Лос-Аламос, получили Нобелевскую премию, Оппенгеймер ее удостоен не был, хотя и выдвигался комитетом три раза - в 1946, 1951 и 1967 годах.

Оппенгеймер однажды сказал:

Физики познали грех, и это знание нельзя потерять.