Саудовский клуб отказался выходить на матч с иранским из-за бюста Сулеймани

Опубликовано: 4:40, 3 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: страница футбольного клуба "Аль-Иттихад" в соцсетях

ФК "Аль-Иттихад" решил не выходить на игру с иранским "Сепаханом" прямо перед стартовым свистком. Причиной послужил бюст генерала Сулеймани, установленный внутри чаши стадиона несколько лет назад.

Саудовский футбольный клуб "Аль-Иттихад" не вышел на матч азиатской Лиги чемпионов против иранского "Сепахана" по политическим причинам.

Игра должна была состояться 2 октября, однако сорвалась из-за отказа гостей выходить на поле. Согласно данным СМИ, саудовская команда приняла такое решение в связи с тем, что на стадионе присутствовали политические элементы, которые не связаны с футболом. Речь идет о бюсте иранского генерала Касема Сулеймани, убитого в 2020 году.

При этом местная пресса указывает на то, что бюст, установленный между тренерскими скамейками несколько лет назад, не помешал "Аль-Иттихаду" за день до этого провести тренировку прямо рядом с ним. Теперь саудовской команде грозит техническое поражение.