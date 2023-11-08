МИД Азербайджана призывает Армению к миру

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики призвало Армению отказаться от высказываний, которые мешают заключению мира между странами.

МИД Азербайджанской Республики потребовал от властей Армении не допускать клеветнические высказывания в отношении Азербайджана, которые могут помешать установлению мира между странами. Министерство выступило с такими словами после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян высказался на мирной конференции в Париже.

«Призываем армянскую сторону, продолжающую агрессивную клеветническую риторику в отношении нашей страны с использованием различных международных платформ, отказаться от заявлений, наносящих ущерб мирным перспективам»

- МИД Азербайджана

Ведомство отметило, что глава правительства Армении продолжает манипулировать на политическом уровне и искажать действительность. В заявлении МИД сказано, что подобные заявления наносят вред процессу мирного урегулирования отношений между Баку и Ереваном.

«Мы решительно осуждаем и отвергаем утверждения премьер-министра Армении о том, что армянские жители в Карабахском регионе Азербайджана якобы подверглись «этнической чистке»<…> еще раз напоминаем премьер-министру, что подобные необоснованные обвинения прямо противоречат отчетам и заявлениям представителей специализированных структур ООН»

- МИД Азербайджана