Симонян рассказал о коротком разговоре с Гафаровой в Санкт-Петербурге

Спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова и председатель Нацсобрания Армении Ален Симонян кратко пообщались "на полях" заседания МПА СНГ в Санкт-Петербурге.

Председатель армянского парламента Ален Симонян рассказал, что у него со спикером Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана недавно состоялась короткая встреча в Санкт-Петербурге.

Беседа прошла, по его словам, "на полях" заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ, которое прошло недавно в Санкт-Петербурге.

Симонян уточнил, что на данный момент говорить о каком-либо тупике в развитии ситуации не стоит, ведь у сторон уже имеется согласованный документ. Он добавил, что Баку и Ереван работают над тем, чтобы максимально быстро завершить подписание документа.

Кроме того, спикер армянского парламента рассказал, что на протяжении нескольких часов они с Сахибой Гафаровой сидели рядом. В ходе общения представители Азербайджана и Армении достигли договоренности не предавать огласке содержание их беседы.